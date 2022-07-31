Bursa'da karşısına çıkan ayıyla sakince konuşan adam herkesi şaşırttı

Oturduğu parkta yanına ayı yaklaşan bir kişi, panik yapmadan ayıyla sohbet etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da karnı acıkan ayı şehre indi.

Uludağ ilçesinde insanların oturduğu alana inen ayı, bahçeye atılan karpuz çöplerinin arasında bir süre yemek aradı.

İHA'nın aktarımına göre; Parkta bulunan insanlara yaklaşmayan ayının çok aç olduğu görüldü.

"Ayıya herhangi bir zarar vermiyoruz"

Öte yandan ayı, parkta ailesiyle birlikte oturan bir kişiye yaklaştı.

Panik yapmayarak ayıyla konuşan bir kişi, "Uludağ Milli Parktayız. Her akşam olduğu gibi bu akşam da misafirimiz ayı. Oradaki karpuzları yiyor. Ayıya herhangi bir zarar vermiyoruz. Buradan izliyoruz tedbirimizi aldık. Herhangi bir temasımız yok. Ayıya da dayı demiyoruz" dedi.

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Gözden kayboldu

O anları görenler şaşkına döndü. Ayı ise bir süre sonra geldiği ormanlık alana geri giderek gözden kayboldu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.