Bursa'da kataloglu fuhuş çetesine operasyon
DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla genç kızları, lüks eğlence mekanlarına götürüp özendirerek, yüksek gelirli iş vaadiyle kandırdıktan sonra çektikleri fotoğraflardan kataloglarını hazırlayıp, müşteri bularak fuhşa zorlayan şebeke tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik 'Katalog1' adı verilen düzenlendi.

22 kadın kurtarıldı

Bursa merkezli Ankara ve Sivas'ta yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 4’ü yabancı uyruklu, 22 kadın kurtarıldı.

Şüphelilerin ev ile apart dairelerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 180 uyuşturucu hap, 20 cep telefonu, 2 laptop, 4 kadına ait pasaport, 30 bin lira ve fuhuştan elde edilen paranın kaydedildiği defter ele geçirildi.

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Diğer illerde yakalanan şüpheliler, Bursa’ya getirildi.

Şifreli mesajlar çözüldü

Öte yandan fuhuş çetesinin telefon görüşmelerinde polise yakalanmamak için, müşteri buldukları kadınları gidecekleri adrese, ‘Konum var’, ‘Konuma gideceğiz’ şeklinde şifreli mesajlar atarak yönlendirdikleri öğrenildi.

'Katalog' ile çalışan fuhuş çetesi, 'Katalog1' operasyonu ile çökertildi #1
'Katalog' ile çalışan fuhuş çetesi, 'Katalog1' operasyonu ile çökertildi #2
'Katalog' ile çalışan fuhuş çetesi, 'Katalog1' operasyonu ile çökertildi #3
'Katalog' ile çalışan fuhuş çetesi, 'Katalog1' operasyonu ile çökertildi #4