Bursa'da kavga ettiği kişinin yüzüne uçan tekme attı Bursa’da iki taraf arasında çıkan tartışmada tekmeler, sopalar havada uçuştu. 1 kişinin yaralandığı kavgada uçan tekme atan kişi kameraya anbean yansıdı.

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DHA

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi üzerinde, alacak verecek meselesi nedeniyle cadde üzerinde bir araya gelen taraflar sözlü tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek yeri kavgaya bıraktı.

Suratına uçan tekme attı

Taraflardan biri kavga ettiği kişilerin suratına uçan tekme atarken, diğeri de elindeki sopayı yere düşen kişinin başına fırlattı.

O anlar kameraya yansırken, kavga eden şahısları polis güçlükle ayırdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)