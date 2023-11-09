DHA
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi üzerinde, alacak verecek meselesi nedeniyle cadde üzerinde bir araya gelen taraflar sözlü tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek yeri kavgaya bıraktı.
Suratına uçan tekme attı
Taraflardan biri kavga ettiği kişilerin suratına uçan tekme atarken, diğeri de elindeki sopayı yere düşen kişinin başına fırlattı.
O anlar kameraya yansırken, kavga eden şahısları polis güçlükle ayırdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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