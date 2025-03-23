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İHA

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi, bir grup genç ile esnaf arasında yaşanan tartışmaya sahne oldu. Başlangıçta sözlü atışmayla başlayan gerilim, kısa sürede kontrolden çıkarak kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırmasıyla birlikte sokak adeta savaş alanına dönerken, sandalyeler ve masalar havada uçuştu.

KAVGA BAHANESİYLE HIRSIZLIK

Karmaşadan faydalanan bir kişi, kavgayı fırsat bilerek tezgahtaki ürünleri çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayda iki kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Kavgaya hızla müdahale eden polis ekipleri, olayın daha fazla büyümesini engelleyerek tarafları ayırdı ve mahallede güvenliği sağladı.