Bursa'da kavgayı ayırmak isteyen genç karnından bıçaklandı

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde parkta yürüyüş yapan Batuhan K., kavga eden 2 kişiyi gördü.
Kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalışan 18 yaşındaki genç, çıkan arbedede ismi öğrenilemeyen şüpheli tarafından karnından bıçaklandı.
Kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Bölgede bulunan bir sağlık merkezinde ilk tedavisi yapılan Batuhan K., ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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