Bursa'da kayıp yaşlı adam, baraj kenarında ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 61 yaşındaki Ramiz Göktaş’tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Göktaş’ın, dün sabah saatlerinde İnegöl merkezden otostopla ayrılarak Hamzabey Mahallesi girişinde indiği ve en son burada görüldüğü öğrenildi.

BARAJ KIYISINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kayıp ihbarının ardından bölgeye Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK), jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İNDAK ekipleri Boğazköy Barajı’nda su altı kameralarıyla tarama yaparken, emniyetin dalgıç ekipleri de barajda dalışlı arama gerçekleştirdi.

Yoğun çalışmalar sonucunda Ramiz Göktaş’ın cansız bedeni, saat 20.00 sularında Boğazköy Barajı kıyısında su içinde bulundu. Ekiplerce sudan çıkarılan cenaze, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.