Bursa'da kaynak yapan işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti İnegöl ilçesinde bulunan kereste atölyesinde sus tesisatı işi yapan Mesut Öztürk, kaynak yaptığı esnada kaçak akımına kapılarak can verdi.

İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Kulaca mahallesi Bursa-Ankara karayolu üzeri Akçasu Deresi mevkiinde faaliyet gösteren kereste atölyesinde bulunan Mesut Öztürk (52), su tesisatı işini yapmaya başladı.

Kaçak elektrik akımına kapıldı, can verdi

Su borularını birbirine bağlamak için kaynak yaparken, kaynak makinesindeki kaçak akıma kapılan Öztürk, hayatını kaybetti.

Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın ölümünü tespit etti.

Yaşlı adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)