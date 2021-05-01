Karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç, kamyonetin çarpmasıyla yerde yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan gencin, kırılan cep telefonu ekranına üzülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Darmstad Caddesi üzerinden karşıya geçmek isteyen E.K. (17), A.Z’nin (36) kullandığı otomobilin kendisine çarpmasıyla yerlerde sürüklendi.

Kazanın etkisiyle yerden kalkamayan gence, ilk müdahale esnaf tarafından yapıldı.

"TELEFONUM GİTTİ"

112 Acil Servis beklerken, acısını unutan E.K., ’Telefonum gitti ağabey mahvolmuş’ diyerek feryat etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilen gencin bir an olsun elinden bırakmadı.

Bursa'da kaza geçirdi, kırılan telefonuna üzüldü VİDEO



























