Bursa'da kaza geçiren çocuk ailesini sakinleştirmeye çalıştı Moto kurye hızla ilerlerken, karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarptı. Yaralı çocuk kaza yerine gelen babasını sakinleştirirken, telefonla arayan annesine de “Ben iyiyim, sen üzme kendini anne” dedi.

İHA Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kemal Bengü Caddesi üzerinde 16 KHZ 70 plakalı motosikletiyle yemek siparişine giden Ahmet Faik, yolun karşısına bisikletiyle geçen 13 yaşındaki Eren Acar’a çarptı. Metrelerce savrulan ikilinin yardımına çevredekiler koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi. Haberi alan baba, oğlunun yanına geldi İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans yerde kalan Acar ve Ahmet Faik’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, 13 yaşındaki çocuğun kaza geçirdiğini öğrenen baba koşarak yanına geldi. Ailesini sakinleştirmeye çalıştı Oğlunu görünce korku dolu anlar yaşayan babayı, oğlu, “İyiyim baba korkmana gerek yok.” diyerek sakinleştirdi. Ambulansa bindirilen küçük çocuk, kaza geçirdiğini öğrenen annesini telefonda “Anne ben iyim telaşlanmana gerek yok.” diyerek dakikalarca sakinleştirmek için uğraştı. Öte yandan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 13 yaşındaki Eren Acar ve Ahmet Faik’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)