Önce bariyerlere ardından durağa çarpan alkollü sürücü Haluk A., alkolmetreyi üflememek için kırık kolu ile kaçmaya çalıştı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Davutdede Mahallesi'nde Haluk A. isimli bir şahıs, Ankara Yolu üzerinde seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybetti.

Haluk A. önce metro duvarına, ardından durağa daldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan Şenol Kırbaş’ın bacağından yaralandığı belirlendi. Kırbaş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yalanı ortaya çıkınca kırık kolu ile kaçmaya çalıştı

İHA’nın haberine göre; trafik polislerinin olay yerine gelmesiyle alkolmetreyi gören Haluk A., kazayı arkadaşının yaptığını iddia etti. Polis ekiplerinin sürücünün Haluk A.’nın olduğunu tespit etmesi üzerine ısrarlı sürücü, kırık koluyla sallana sallana kaçmaya çalıştı.

Bursa’da kaza yapan alkollü sürücü, kırık kolla kaçmaya çalıştı VİDEO

“Cezayı kardeşime yazın”

Polis ekiplerinin sabrını zorlayan Haluk A., bu kez de polislere “Kardeşim yolda buraya geliyor, cezayı ona yazın.” dedi. Sonunda alkolmetreye üfleyen sürücü, 2.55 promil alkollü çıktı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Ehliyeti elinden alındı

Hastaneye kaldırılan Şenol Kırbaş’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şahsın ehliyeti 6 ay süreyle elinden alındı, 1.823 Türk Lirası para cezası yazıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.