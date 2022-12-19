Petrol
79.62
0.73%
Euro
19.8028
0.19%
Dolar
18.6463
-0.03%
Altın
1.073
-0.13%
Borsa
5214
0.00%
Bitcoin
318.140
-0.34%
BTXN Coin
6.80
-5.55%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Bursa’da kaza yapan alkollü sürücü, kırık kolla kaçmaya çalıştı

    Önce bariyerlere ardından durağa çarpan alkollü sürücü Haluk A., alkolmetreyi üflememek için kırık kolu ile kaçmaya çalıştı.
    • 19.12.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da kaza yapan alkollü sürücü, kırık kolla kaçmaya çalıştı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Davutdede Mahallesi'nde Haluk A. isimli bir şahıs, Ankara Yolu üzerinde seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybetti.

    Haluk A. önce metro duvarına, ardından durağa daldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Araçta bulunan Şenol Kırbaş’ın bacağından yaralandığı belirlendi. Kırbaş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Yalanı ortaya çıkınca kırık kolu ile kaçmaya çalıştı

    İHA’nın haberine göre; trafik polislerinin olay yerine gelmesiyle alkolmetreyi gören Haluk A., kazayı arkadaşının yaptığını iddia etti. Polis ekiplerinin sürücünün Haluk A.’nın olduğunu tespit etmesi üzerine ısrarlı sürücü, kırık koluyla sallana sallana kaçmaya çalıştı.

    Bursa’da kaza yapan alkollü sürücü, kırık kolla kaçmaya çalıştı VİDEO

    “Cezayı kardeşime yazın”

    Polis ekiplerinin sabrını zorlayan Haluk A., bu kez de polislere “Kardeşim yolda buraya geliyor, cezayı ona yazın.” dedi. Sonunda alkolmetreye üfleyen sürücü, 2.55 promil alkollü çıktı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

    Ehliyeti elinden alındı

    Hastaneye kaldırılan Şenol Kırbaş’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şahsın ehliyeti 6 ay süreyle elinden alındı, 1.823 Türk Lirası para cezası yazıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa’da kaza yapan alkollü sürücü, kırık kolla kaçmaya çalıştı #1

    Bursa’da kaza yapan alkollü sürücü, kırık kolla kaçmaya çalıştı #2

    Bursa’da kaza yapan alkollü sürücü, kırık kolla kaçmaya çalıştı #3

    Bursa’da kaza yapan alkollü sürücü, kırık kolla kaçmaya çalıştı #4

    Bursa’da kaza yapan alkollü sürücü, kırık kolla kaçmaya çalıştı #5

    Bursa’da kaza yapan alkollü sürücü, kırık kolla kaçmaya çalıştı #6


    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    Kağıthane'de alkollü grubun ne baktın kavgası: 1 yaralı
    3. Sayfa

    Kağıthane'de alkollü grubun ne baktın kavgası: 1 yaralı

    Asgari ücreti belirlemede sona yaklaşıldı
    Ekonomi

    Asgari ücreti belirlemede sona yaklaşıldı

    Görüş Bildir