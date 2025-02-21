İHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Zafer D. idaresindeki hafif ticari araç, Erdoğan K. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, yoldan çıkarak bir eczanenin bahçesine daldı.
SÜRÜCÜLER YARALANDI
Yaşanan kazada 2 sürücü de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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