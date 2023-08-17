Bursa'da yaşanan kazada duygusal anlar yaşandı.
Osmangazi ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, kavşaktan dönüş yapan aracı son anda fark etti.
Frenlese de duramayan kadın sürücü, karşısına çıkan otomobile çarpıp ardından metrelerce savrularak kaldırımda ters döndü.
İlk kızına koştu
Ters dönen otomobilde yan koltukta oturan küçük kız refleks ile kendini dışarı attı.
Dizlerinden yaralanan kızı gören annesi ise kazayı unutup hemen yanına giderek kızını kucağına aldı.
Hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, sürücü ve kızına olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.
Şans eseri kaldırımda kimsenin olmaması da büyük bir facianın önüne geçti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Sağlık durumları iyi
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Sürücü ve yanındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.