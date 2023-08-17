Bursa'da kaza yapan kadın acısını unutup kızına koştu Seyir halindeyken aniden karşısına çıkan otomobile çarpıp savrulan araç ters döndü. Kadın sürücü, kazayı unutup yaralanan küçük kızının yardımına koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Bursa'da yaşanan kazada duygusal anlar yaşandı.

Osmangazi ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, kavşaktan dönüş yapan aracı son anda fark etti.

Frenlese de duramayan kadın sürücü, karşısına çıkan otomobile çarpıp ardından metrelerce savrularak kaldırımda ters döndü.

İlk kızına koştu

Ters dönen otomobilde yan koltukta oturan küçük kız refleks ile kendini dışarı attı.

Dizlerinden yaralanan kızı gören annesi ise kazayı unutup hemen yanına giderek kızını kucağına aldı.

Hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, sürücü ve kızına olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Şans eseri kaldırımda kimsenin olmaması da büyük bir facianın önüne geçti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sağlık durumları iyi

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Sürücü ve yanındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.