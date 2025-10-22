Bursa'da kaza yapan motosikletli "Önüme yaprak düştü" dedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa Yenice Mahallesi Eski Ankara Caddesi’nde Bahadır Y.’nin kullandığı motosiklete, arkasından gelen A.C. isimli kadın sürücünün kullandığı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Bahadır Y.’nin motosikletinin plakası yamulurken, diğer motosikletin de motor muhafaza kapağı yerinden çıkıp düştü.

Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı.

"ÖNÜME YAPRAK DÜŞTÜ"

Kaza anı ile sonrasında sürücüler arasında yaşanan diyalog, kask kamerasına yansıdı.

A.C., kaza anını anlatırken “Vallahi önüme yaprak düştü.” dedi.

Bahadır Y.’nin ise “Bir şeyin var mı?” diye sorduğu duyuldu. “Bende bir şey yok. Sizde var mı?.” diyen A.C.'nin, çarptığı motosikletin plakasının yamulduğunu gördüğünde yaşadığı üzüntü de görüntülere yansıdı.

Motosikletinden inen A.C., plakayı düzeltmeye çalışırken, “Masraf falan çıkar mı. Of bacağım çok acıyor.” deyince Bahadır Y. de hastaneye gitmeyi önerdi.

A.C., kazayı anlatmaya devam ederek, “Ne oldu biliyor musun? Önüme yaprak geldi, yaprağa bakarken duramadım. O yüzden çarptım” derken, Bahadır Y. de “Benim önüme araba çıktı, o yüzden ani fren yapmak zorunda kaldım.” dedi.

"BURASI LANETLİ SOKAK"

A.C., daha sonra da “Yine aynı yerde kaza yaptım. Burası lanetli sokak. Gerçekten ya. İlk defa birine çarptım. Özür dilerim tekrar. Ne olur ben önden gideyim, tekrar çarpmayayım.” diyerek yoluna devam etti

Bahadır Y.’nin sosyal medyada paylaştığı kask kamerası görüntüleri de ilgi çekti.