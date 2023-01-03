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Bursa'da kaza yapan taksi şoförünü bayılana kadar dövdü

Bursa'da kaza yapan taksi şoförünü bayılana kadar dövdü

Ticari taksi ile otomobil çarpışmasına sinirlenen otomobil sürücüsü hatalı olduğunu iddia ettiği taksi şoförünü bayıltana kadar darbetti.