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- Bursa'da kaza yapan taksi şoförünü bayılana kadar dövdü
Bursa'da kaza yapan taksi şoförünü bayılana kadar dövdü
Ticari taksi ile otomobil çarpışmasına sinirlenen otomobil sürücüsü hatalı olduğunu iddia ettiği taksi şoförünü bayıltana kadar darbetti.
- 03.01.2023 - 09:41
- Güncelleme : 03.01.2023 - 10:16
Bursa'nın Gemlik ilçesinde ticari taksi ve otomobil, sokağın kesişim noktasında çarpıştı.
İki sürücü arasında kazaya ilişkin tartışma çıktı.
Yaşanan tartışmada otomobil sürücüsü, hatalı olduğunu iddia ettiği taksi sürücüsüne saldırıp darbetmeye başladı.
Taksi şoförü bayıldı
Mahalle sakinlerinin ayırmak istemesine rağmen darbelere maruz kalan taksi şoförü, bayılıp bir anda yere düştü.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Bursa'da aracına çarpan taksi sürücüsünü dövdü VİDEO
Saldırgan sürücü yakalandı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Bunun yanı sıra sağlık ekipleri, yaralanan diğer sürücüyü ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Soruşturma başlatıldı
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.