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    Bursa'da kaza yapan taksi şoförünü bayılana kadar dövdü

    Ticari taksi ile otomobil çarpışmasına sinirlenen otomobil sürücüsü hatalı olduğunu iddia ettiği taksi şoförünü bayıltana kadar darbetti.
    • 03.01.2023 - 09:41
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 10:16
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    Bursa'da kaza yapan taksi şoförünü bayılana kadar dövdü

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde ticari taksi ve otomobil, sokağın kesişim noktasında çarpıştı.

    İki sürücü arasında kazaya ilişkin tartışma çıktı.

    Yaşanan tartışmada otomobil sürücüsü, hatalı olduğunu iddia ettiği taksi sürücüsüne saldırıp darbetmeye başladı.

    Taksi şoförü bayıldı

    Mahalle sakinlerinin ayırmak istemesine rağmen darbelere maruz kalan taksi şoförü, bayılıp bir anda yere düştü.

    O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Bursa'da aracına çarpan taksi sürücüsünü dövdü VİDEO

    Saldırgan sürücü yakalandı

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Bunun yanı sıra sağlık ekipleri, yaralanan diğer sürücüyü ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

    Bursa da kaza yapan taksi şoförünü bayılana kadar dövdü #1

    Bursa da kaza yapan taksi şoförünü bayılana kadar dövdü #2


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