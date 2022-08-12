Bursa'da kazaya neden olan alkollü sürücü: Boynumu kes üflemem

Bursa'da kazaya neden olan alkollü sürücü: Boynumu kes üflemem

Yücel Ç.'nin direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, kaldırıma çıktı. 2 aracında daha kaza yapmasına neden olan alkollü sürücü, alkol testini "Boynumu kes üflemem" diyerek reddetti.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yücel Ç. (35) yönetimindeki 51 ABZ 603 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırım üzerinde durdu.

Sürücü aracından inip Bursa-Ankara Karayolu üzerinde hafif ticari aracına ait parçaları topladığı sırada, seyir halinde olan Kadir E. yönetimindeki 16 VK 677 plakalı otomobil manevra yaptı.

O sırada arkasından gelen Mehmet D. Yönetimindeki 34 EDR 488 plakalı otomobil, 16 VK 677 plakalı otomobile arkadan çarparak durabildi.

Alkollü sürücü kaçtı

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazaya neden olan sürücü Yücel Ç., aracını bırakıp kaza yerinden kaçtı.

O sırada vatandaşlar, kaçan sürücünün 100 metre ilerde olduğunu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerince yakalanan sürücü Yücel Ç., aracın kendisine ait olduğunu fakat aracı kendisinin kullanmadığını, kaza yeri yakınındaki otelde konakladığını iddia etti.

"Boynumu kes üflemem"

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Yücel Ç.'nin otelde konaklamadığını, görgü tanıkları ve kazaya karışan araç sürücülerinin beyanlarına göre tespit etti.

Üzerinde kimlik olmadığını iddia eden sürücüye, ekipler alkol testi uygulamak istedi. Yücel Ç., "Boynumu kes üflemem. Bana 100 bin TL ceza yaz, altını imzalarım." diyerek alkol testini reddetti.

Alkollü gözaltına alındı

Sürücüye, alkol testini reddettiği için 2 bin TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan Yücel Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken aracı çekici yardımıyla yoldan kaldırılıp otoparka çekildi.





























