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Bursa'da kendilerini depremzede olarak tanıtan karı koca fuhuş suçundan tutulandı

Bursa'da kendilerini depremzede olarak tanıtan karı koca fuhuş suçundan tutulandı Kendilerini epremzede olarak tanıtıp Adana’dan Bursa’ya gelen karı-koca ve iki şüpheli konuştukları kadınları zorla fuhşa sürükledi. Polis ekipleri kendisine düşen ihbar sonrası karı-koca fuhuş çetesini teknik takip sonucu yakaladı.