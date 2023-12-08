Bursa'da kendilerini depremzede olarak tanıtan karı koca fuhuş suçundan tutulandı

İHA
Türkiye'de fuhuş çeteleri tek tek çökertiliyor.
Konunun son örneği Bursa'da yaşandı.
Adana’dan Bursa’ya gelen İsa D. ve eşi Nazime D., Hakan A. ile Adnan T. ile fuhuş çetesi kurdular.
Şahıslar, kendilerini depremzede olarak tanıttı.
5 kadını zorla fuhşa sürüklediler
Kendilerini depremzede olarak tanıtan çete; irtibata geçtikleri kişilere otel ve apart temin edip 5 kadını fuhuş yapmaya zorladı.
Suçüstü yakalandılar
İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik takibe aldıkları 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklanırken, polis ekiplerince kurtarılan 5 kadın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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