Bursa'da kendilerini dolandıran şahsı dövdüler Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu mobilyacılar, kendilerini dolandıran başka bir yabancı uyruklu şahsı darbetti.

İHA

Bursa'nın İnegöl Turgutalp Mahallesi Fabrika Sokak'ta mobilya işinde ortak olan yabancı uyruklu A.M.İ., A.H. ve M.M.İ., 3 ay önce ucuz MDF ithalatı yaptığını iddia eden Bursa'da ikamet eden yabancı uyruklu H.N. ile anlaştı.

3 ortak, 10 bin dolar ödedikleri H.N.'ye bir daha ulaşamadı.

Bugün H.N. ile Fabrika Sokak'ta denk gelen 3 ortak arasında tartışma çıktı.

3 ortak tekme tokat dövdü

Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce 3 ortak, H.N.'yi darbetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ayırdı.

4 şahıs da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)