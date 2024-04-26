Bursa'da kendilerini dolandıran şahsı dövdüler

İHA
Bursa'nın İnegöl Turgutalp Mahallesi Fabrika Sokak'ta mobilya işinde ortak olan yabancı uyruklu A.M.İ., A.H. ve M.M.İ., 3 ay önce ucuz MDF ithalatı yaptığını iddia eden Bursa'da ikamet eden yabancı uyruklu H.N. ile anlaştı.
3 ortak, 10 bin dolar ödedikleri H.N.'ye bir daha ulaşamadı.
Bugün H.N. ile Fabrika Sokak'ta denk gelen 3 ortak arasında tartışma çıktı.
3 ortak tekme tokat dövdü
Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce 3 ortak, H.N.'yi darbetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ayırdı.
4 şahıs da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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