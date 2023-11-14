Bursa'da kestiği ağacın altında kalan işçi öldü

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Hayriye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda motorlu testere ile ağacı kesmeye başlayan orman işçisi Yaşar Arslantaş (59), devrilen ağacın altında kaldı.
Yakınındaki ağacın dalının çarptığı diğer işçi Süleyman Ş. (51) ise hafif şekilde yaralandı.
Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekipleri Arslantaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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