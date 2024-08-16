Bursa'da kimyasal sızıntı felaketi: 11 kişi hastanelik oldu İnegöl ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana gelen kimyasal sızıntıdan etkilenen 11 işçi tedavi altına alındı.

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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında korkunç bir olay yaşandı.

Fabrikada üretimde kullanılan Hidroklorik asit kutusu yere dökülünce suyla temas ederek reaksiyon oluşturdu.

11 İŞÇİ ZEHİRLİ GAZA MARUZ KALDI

Meydana gelen reaksiyonla kimyasal gaz fabrikaya hızla yayılmaya başladı.

Gaza maruz kalan 11 işçi fenalaştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Zehirlenen işçiler olay yerine sevk edilen ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri de fabrikadaki gaz buharını tahliye ettiler.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)