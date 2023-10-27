Bursa'da kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi gözaltında Bursa'da kira ücretine zam yapmak istediği kiracısının parmağını tartışma sırasında ısırarak kıran ev sahibi gözaltına alındı.

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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde kiracı Selamettin K. (63) ile ev sahibi Ahmet Ö. (56) arasında zam tartışması yaşandı.

Bin 800 lira kira ücretine zam yapmak isteyen ev sahibi ile kiracısı arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavgada ev sahibi, kiracısını darbedip parmağını ısırarak yaraladı.

Yaralanan kiracı, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alındı

Yapılan tetkiklerde ısırılma sonucu parmağında kırık ve doku zedelenmesi oluşan kiracı, tedavinin ardından ev sahibinden şikayetçi oldu.

Ev sahibi Ahmet Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)