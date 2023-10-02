Bursa'da kiralık lüks araçla bir kişinin ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücü ile abisi tutuklandı Bursa'da minibüs bekleyen kişiye kiralık araçla çarpan 17 yaşındaki sürücü ile abisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz gün minibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu'na (54) çarparak ölümüne neden olan lüks aracın sürücüsü Mustafa E.'nin 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu, kaza yaptığı aracı abisi 21 yaşındaki Maaz E.'nin haberi olmadan alıp gezmeye çıktığı belirlendi.

Aracı terkedip kaçarken ticari takside yakalanan abi ve kardeş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İfadesi ortaya çıktı

Maaz ve Mustafa E.'nin İznik'te bir otelde oldukları abisi Maaz'ın haberi olmadan 17 yaşındaki ehliyetsiz olan Mustafa'nın lüks aracı alarak gezmeye çıktığı, kaza yaptıktan sonra otele giderek uyuyan ağabeyi Maaz'ı uyandırdığı ve yolda bir şeye çarptığını, çarptığı şeyin bir hayvan olabileceğini belirttiğini ifadesinde söylediği ortaya çıktı.

Abi kardeşin jandarmadaki ilk ifadesinde İnegöl'e tamirci çağırmaya gittiklerini söyledikleri de öğrenilmişti.

Hakim karşısına çıkan iki kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)