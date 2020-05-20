Kısıtlamasının son dakikalarında yasağı ihlal ederek aracıyla gezmeye çıkan şahıs, polisten kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsa, toplam 8 bin 713 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa'nın da farklı bölgelerinde polis tarafından kontrol noktaları oluşturuldu.

Osmangazi ilçesinin Sanayi Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, bir aracı durdurmak istedi.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan 31 yaşındaki sürücü Serdal S., yönetimindeki 16 BJ 388 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Akpınar Mahallesi'nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşanırken, bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Bursa'da kısıtlamada polisten kaçarken yakalandı ViDEO

KISA SÜREDE YAKALANDI

Hareketli anların yaşanmasına neden olan sürücü nedeniyle gelen tekviye ekipler, bölgeyi abluka altına aldı. Mahallede giriş ve çıkışların kapatılması üzerine kaçamayacağını anlayan Serdar S., kısa süre sonra yakalandı.

CEZAYI YEDİ, ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polisten kaçtığı öğrenilen Serdal S.’ye trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak gibi çeşitli suçlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymadığı gerekçesiyle toplam 8 bin 715 lira ceza kesilirken, otomobil trafikten men edildi. Serdal S. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.