Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte polis ekipleri ve bekçiler, yasağa uymayan ve şüpheli kişileri, nefes kesen kovalamaca ile gözaltına aldı. O anlar kameraya yansıdı.

Sokakta olan şüphelileri, cemiyet yapanları ve evinde sıcaktan bunalıp dışarı çıkanların belirlenmesinin ardından polis ekipleri, araçlarla hemen sokağa çıktı.

Kısıtlama kurallarına uymayanlardan bazıları, polisi görünce kaçmaya çalışırken, bazıları da sıcaktan dışarı çıktıklarını belirtip, kapı önlerinden evlerine girdi.

SOKAK KISITLAMASINA UYMAYANLAR TESPİT EDİLDİ

Bursa'nın Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yavuzselim Polis Merkezi Ekipler Amirliği ile çarşı ve mahalle bekçileri, sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde yaptıkları kontroller sırasında ilginç manzaralarla karşılaştı.

Bursa’da kısıtlamaya uymayanlara operasyon ViDEO

POLİSTEN MAHALLEYE ANİ BASKIN

Ulus Mahallesi'nde ekip otosuyla ve yaya olarak kontrol yapan ekipler, sokakta gezen şüphelileri, cemiyet yapanları ve kapı önlerinde oturanları tespit etti. Bunun üzerine sokağa destek olarak 10 polis ekibi ve çok sayıda bekçi sevk edildi.

İHTARA UYMADI, KOVALAMACA İLE YAKALANDI

Polis araçlarını ve mahalle bekçilerini görenlerden bazıları evine dönerken, bazıları da kaçmaya başladı. "Dur" ihtarına uymayan şüpheli bir kişi nefes kesen kovalamaca ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

63 BİN LİRA CEZA

Bursa'da gece boyunca yapılan uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 20 kişiye 63 bin lira para cezası kesildi. Cezaları ödemeyen kişiler hakkında e-haciz işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.