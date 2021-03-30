Yasağa rağmen dışarı çıkan ve 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü, aracıyla bekçiye çarpıp kayıplara karıştı.

Bursa'nın Yıldırım İlçesine bağlı Beyazıt Mahallesi'nde kısıtlama saatlerinde devriye gezen Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, şüphelendikleri 16 P 7772 plakalı otomobili durdurmak istedi.

KADIN SÜRÜCÜ, BEKÇİYE ÇARPIP KAÇTI

Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü, aracıyla bekçilerin üzerine sürüp Yusuf K.'ye çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yusuf K. hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yusuf K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden kadın sürücü bekçiye çarptı VİDEO