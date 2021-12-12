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    Bursa’da kızların ‘erkek arkadaş’ kavgası kameraya yansıdı

    Erkek arkadaş meselesinden sosyal medyadan tartışan kızlar, Kent Meydanı’nda buluşup kavga etti. Kızların saç saça baş başa kavgası kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 12.12.2021 - 09:10
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 10:57
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    Bursa’da kızların ‘erkek arkadaş’ kavgası kameraya yansıdı

    Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı’nda, erkek arkadaş meselesinden tartılan kızlar konuşmak için buluştu.

    Kısa bir süre sonra tartışmaya başlayan grup arasında tansiyon yükseldi.

    Sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

    ÇEVREDEKİLER İZLEDİ

    Kızlar herkesin gözü önünde saç saç baş başa kavga ederken, çevredeki vatandaşlar ise olan biteni izlemekle yetindi.

    Daha sonra 2 grup bölgeden ayrılarak uzaklaştılar.

    Bu anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.

    Bursa’da kızların ‘erkek arkadaş’ kavgası kameraya yansıdı ViDEO

    Bursa’da kızların ‘erkek arkadaş’ kavgası kameraya yansıdı #1

    Bursa’da kızların ‘erkek arkadaş’ kavgası kameraya yansıdı #2

    Bursa’da kızların ‘erkek arkadaş’ kavgası kameraya yansıdı #3

    Bursa’da kızların ‘erkek arkadaş’ kavgası kameraya yansıdı #4

    Bursa’da kızların ‘erkek arkadaş’ kavgası kameraya yansıdı #5

    Bursa’da kızların ‘erkek arkadaş’ kavgası kameraya yansıdı #6

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