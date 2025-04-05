Bursa'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü tarlaya uçtu: 1 yaralı

İHA

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracının kontrolünü kaybederek zeytin tarlasına uçtu.

Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Gemlik ilçesi Cihatlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet A. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken yola aniden çıkan bir köpek nedeniyle kontrolden çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, yol kenarındaki zeytin tarlasına daldı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Mehmet A. yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Mehmet A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.