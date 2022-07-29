Lük aracıyla siteye giren bir sürücü, yerde yatan köpeği ezerek üzerinden geçti. Araçtan inen şahıs, köpeğin çırpınışlarına aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı.

Son günlerde artan köpek ezme olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde siteye girmek isteyen lüks cip sürücüsü, site sakinlerinin baktığı yerde yatan köpeği ezerek üstünden geçti

Köpeğin çırpınışlarına aldırış etmedi

İki lastiğin üzerinden geçtiği köpek yerde can çeşikirken, araçtan inen şahıslar köpeğin ezildiğini fark etti.

Köpeğin çırpınışlarına aldırış etmeyen araç sürücüsü ve yanında bulunan şahıslar, tekrar araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kurtarılamadı

Sesleri duyan site sakinleri, fark ettikleri köpeği araçlarına bindirerek veterinere götürdü.

Ancak veteriner kliniğinde yapılan tüm müdahalelere rağmen köpek kurtarılamadı.

Olayın üzerinde duran duyarlı vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri şahsı tespit ederek ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Bursa'da köpeği ezdi, yoluna devam etti VİDEO



2 bin 40 lira idari para cezası uygulandı

Yapılan işlemlerin ardından sürücüye 2 bin 40 lira idari para cezası uygulanırken öte yandan site sakinlerinin yaşanan olayın sonrası durumu yargıya taşıyacağı öğrenildi.

Aynı köpeğin üzerinden iki yıl önce de bir aracın geçtiği ve boğazına dikiş atıldığı öğrenildi.

"Yolda hayatını kaybetmişti"

İHA'nın aktarımına göre; sokakta yaşayan diğer köpeklerinde bakımlarını üstlendikleri dile getiren site sakinlerinden Yıldız E., ''Köpeği yaralı bir şekilde yerde hareketsiz yatarken fark ettim. Yanına gittiğimde bayağı yaralıydı. Kafatası parçalanmıştı. Hemen aracımı getirdim, sağ olsun olayın meydana geldiği sitede oturan bir beyefendi de bana yardım etti, araca yükledik. Fakat yolda hayatını kaybetmişti. Çok üzgünüm.'' dedi.

"Biz sitemizde hayvan beslemek istiyoruz"

Diğer yandan aynı sitede yaşayan Cemile H., '' İnanın bunca yıldır hiç bir çocuğa zarar vermeyen bu köpeğimize sitede bakıyoruz. Her akşam bahçemin önüne geliyor, seviyorum, besliyorum ve sonrasında gidiyor. Ben hayvansever olabilir ya da olmayabilirim. Sitede birkaç komşumuz hayvan sevmediği gibi nefret derecesinde. Geçen sene de bu çocuğumuzun başına da aynı şey geldi. Komşumuz fark etmedim diyerek üzerinden geçti. Boğazına dikiş atıldı kurtuldu. Fakat bu son yaşanan olayda durum öyle oldu. Biz sitemizde hayvan beslemek istiyoruz. Biz hayvanlara düşman değiliz'.' diyerek tepkisini dile getirdi.