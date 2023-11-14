Bursa'da köpeğin saldırısına uğrayan inşaat işçisi yaralandı İnegöl ilçesinde köpeğin saldırdığı 38 yaşındaki inşaat işçisi Abdullah M. yaralandı. Polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA

Sokak köpeği saldırılarının sonu gelmiyor.

İnsan canını tehlikeye sokan başıboş köpekler, bugüne kadar çok sayıda ölüme yol açtı.

Köpek ısırması sonucu ağır yaralanarak vefat edenler, kuduz olarak yaşamını yitirenler ve köpeğe çarpmamak için aracıyla kazaya karışanlar...

Son olarak bir saldırı da Bursa'da yaşandı.

İnşaat alanında saldırıya uğradı

İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi’nde bir bina inşaatında çalışan Abdullah M., markete giderken inşaatın yanında bulunan hurda deposunun bahçesinden çıkan Kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Diğer işçiler yardıma koştu

Abdullah M.’nin yardım çığlıklarını duyan inşaattaki diğer işçiler, köpeği sopayla uzaklaştırdı.

Kanlar içerisinde kalan Abdullah M., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alındı

Vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan Abdullah M., ilk müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)