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    Bursa'da köpek dehşeti: Küçük kızı ısırdı

    Osmangazi ilçesinde kursa gitmek için evinden ayrılan küçük kız köpek saldırısına uğradı. Başıboş köpeğin, kızı ısırma anları ise kameraya yansıdı.
    • 17.08.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 11:46
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    Bursa'da köpek dehşeti: Küçük kızı ısırdı

    Başıboş köpekler dehşeti yaşatmaya devam ediyor.

    Her geçen gün başka bir olay duyulurken, başıboş köpek saldırılarında can verenlerin sayısı da çoğalıyor.

    Dehşetin adresi bu kez Bursa.

    Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde yaşanan olayda, kursa girmek için evinden çıkan kız çocuğunun arkasından giden köpek korku dolu anlar yaşattı.

    Küçük kızı ısırdı

    Neye uğradığını şaşıran kız çocuğuna saldıran başıboş köpek, ısırarak yaraladı.

    Saldırgan köpek, kız çocuğunun bağırması üzerine hızlıca uzaklaşarak kaçtı

    Bursa'da köpek dehşeti: Küçük kızı ısırdı VİDEO

    Mahalleli başıboş köpek istemiyor

    Mahalle sakinleri sokaklarda gezen başıboş köpeklerin biran önce toplanmasını istiyor.

    Bursa da köpek dehşeti: Küçük kızı ısırdı #1

    Bursa da köpek dehşeti: Küçük kızı ısırdı #2

    Bursa da köpek dehşeti: Küçük kızı ısırdı #3

    Bursa da köpek dehşeti: Küçük kızı ısırdı #4

    Bursa da köpek dehşeti: Küçük kızı ısırdı #5

    Bursa da köpek dehşeti: Küçük kızı ısırdı #6


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