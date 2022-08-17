Osmangazi ilçesinde kursa gitmek için evinden ayrılan küçük kız köpek saldırısına uğradı. Başıboş köpeğin, kızı ısırma anları ise kameraya yansıdı.

Başıboş köpekler dehşeti yaşatmaya devam ediyor.

Her geçen gün başka bir olay duyulurken, başıboş köpek saldırılarında can verenlerin sayısı da çoğalıyor.

Dehşetin adresi bu kez Bursa.

Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde yaşanan olayda, kursa girmek için evinden çıkan kız çocuğunun arkasından giden köpek korku dolu anlar yaşattı.

Küçük kızı ısırdı

Neye uğradığını şaşıran kız çocuğuna saldıran başıboş köpek, ısırarak yaraladı.

Saldırgan köpek, kız çocuğunun bağırması üzerine hızlıca uzaklaşarak kaçtı

Bursa'da köpek dehşeti: Küçük kızı ısırdı VİDEO



Mahalleli başıboş köpek istemiyor

Mahalle sakinleri sokaklarda gezen başıboş köpeklerin biran önce toplanmasını istiyor.























