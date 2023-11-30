Bursa'da korku dolu sahne! Azgın sel sularında can pazarı... Uludağ'dan gelen kar sularının aktığı Deli Çay Deresi'nde ıslah çalışması yapan kepçe operatörü, mahsur kaldı. İş makinesinin de durmasıyla kepçenin üzerine çıkan operatör, şaşkın bakışlar altında kurtarılmayı bekledi.

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İHA

Bursa'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor...

Özellikle Uludağ'da kar sularının erimesiyle birlikte, Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi Deli Çay Deresi'nin debisi yükseldi.

Deli Çay Deresi'nde ıslah çalışması yapan kepçe operatörü ise yağışların dinmesiyle çalışmalarını sürdürmek istedi. Ancak yağışlarla birlikte ıslanan toprağı hesaba katamadı.

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Derenin debisinin yükselmesi, altındaki toprağında yumuşamasıyla kendini derenin ortasında bulan kepçe operatörü, ne yapacağını şaşırdı. İş makinesinin durmasıyla kepçenin üzerine çıkan operatör, şaşkın bakışlar altında kurtarılmayı bekledi.

Aynı derede çalışan bir başka iş makinesinin kepçesini uzatmasıyla ayağı bile ıslanmadan kurtulan operatör, çevredekilere de derin bir nefes aldırdı.

"Allah korudu"

Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri de olaya müdahale etmeden döndü. Büyük bir şans eseri kurtulduğunu belirten çevredeki vatandaşlar ise, “Nasıl olduysa derenin ortasında kaldı. Sonra iş makinesinin üzerine çıktı. Başka bir kepçe yardımı ile yara almadan kurtuldu. Allah korudu. Ya iş makinesi devrilseydi. Sulara gömülür giderdi.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)