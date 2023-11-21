DHA
Bursa'da korkunç bir kaza yaşandı.
Şehirlerarası yolcu otobüsü, yol yapım çalışması nedeniyle dubalar ile bölünen yolun sağ şeridinden ilerlemeye başladı.
Otobüs, bir süre sonra aniden sol şeride geçen hafriyat kamyonuna, çarptı.
Otobüsün ön camı patladı
Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön camı patlarken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Otobüs şoförünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, direksiyon hakimiyetini sağlamak için gösterdiği çaba da görüntülere yansıdı.
Otobüsteki 3 yolcunun hafif yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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