Bursa'da korkunç bir inşaat kazası meydana geldi.
Akhisar Mahallesi 161'inci Sokak'taki fabrika inşaatının 2'nci katında beton dökülürken iskele çöktü.
O sırada iskele üzerinde çalışan Menzeher Acar, Murat Acar, Necmettin Albayrak, Emsal Çeçen, Murat Günden ve Zülküf Acar, iskele ile dökümü yapılan beton harcı ve beton parçalarının enkazı altında kaldı.
Enkaz altındaki işçilerin yardımına arkadaşları koştu
Diğer işçiler, enkaz altındaki işçilerin yardımına koşarken; ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyecilerin sıkıştıkları yerden kurtardığı 6 işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattıHaber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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