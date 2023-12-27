Bursa'da korkunç olay! İnşaat çöktü, 6 yaralı... Fabrika inşaatında beton dökümü sırasında iskelenin çökmesiyle beton harcı ve enkazı altında kalan 6 işçi, hastaneye sevk edildi.

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DHA

Bursa'da korkunç bir inşaat kazası meydana geldi.

Akhisar Mahallesi 161'inci Sokak'taki fabrika inşaatının 2'nci katında beton dökülürken iskele çöktü.

O sırada iskele üzerinde çalışan Menzeher Acar, Murat Acar, Necmettin Albayrak, Emsal Çeçen, Murat Günden ve Zülküf Acar, iskele ile dökümü yapılan beton harcı ve beton parçalarının enkazı altında kaldı.

Enkaz altındaki işçilerin yardımına arkadaşları koştu

Diğer işçiler, enkaz altındaki işçilerin yardımına koşarken; ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin sıkıştıkları yerden kurtardığı 6 işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)