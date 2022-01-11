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- Bursa'da küçük çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Bursa'da küçük çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
- AA
- 11.01.2022 - 16:11
- Güncelleme : 11.01.2022 - 16:18
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoldan karşıya dedesiyle geçerken arabanın altında kalarak feci şekilde can veren 5 yaşındaki Ömer Faruk Gündoğdu'nun ölümüyle sebep olan sürücü Fatma V.'nin (45), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen Fatma V., çıkarıldığı hakimlikçe "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.
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"ARACI DURDURAMADIM"
Fatma V.'nin ifadesinde, araç kullanmayı yeni öğrendiğini, daha önce birkaç kez trafiğe çıktığını ve kaza öncesi aracı durduramadığını belirterek, olaydan üzüntü duyduğunu söylediği öğrenildi.
KÜÇÜK ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Çocuğun cenazesi ise ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla Süleymaniye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.