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Bursa'da küçük çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Bursa'da küçük çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

İnegöl ilçesinde bir sürücü, dikkatsizliği sonucu 5 yaşındaki Ömer'i ezerek ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan sürücü 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.