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    Bursa'da küçük çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

    İnegöl ilçesinde bir sürücü, dikkatsizliği sonucu 5 yaşındaki Ömer'i ezerek ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan sürücü 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.
    • AA
    • 11.01.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 16:18
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    Bursa'da küçük çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoldan karşıya dedesiyle geçerken arabanın altında kalarak feci şekilde can veren 5 yaşındaki Ömer Faruk Gündoğdu'nun ölümüyle sebep olan sürücü Fatma V.'nin (45), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen Fatma V., çıkarıldığı hakimlikçe "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

    Bursa'da dedesiyle karşıya geçmek isteyen çocuğa araba çarptı VİDEO ARŞİV

    "ARACI DURDURAMADIM"

    Fatma V.'nin ifadesinde, araç kullanmayı yeni öğrendiğini, daha önce birkaç kez trafiğe çıktığını ve kaza öncesi aracı durduramadığını belirterek, olaydan üzüntü duyduğunu söylediği öğrenildi.

    KÜÇÜK ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Çocuğun cenazesi ise ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla Süleymaniye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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