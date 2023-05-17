Bursa'da kumaş yüklü tır viyadükten uçtu Bursa'da sürücünün kontrolünden çıkan tır, bariyerlere çarparak 60 metrelik viyadükten dere yatağına düştü.

DHA

İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Gemlik ilçesi mevkiinde meydana gelen olayda, Gemlik Serbest Bölge’de bulunan bir fabrikadan aldığı kumaşları İstanbul’a götürmek üzere yola çıkan 59 yaşındaki Alişan Eryılmaz idaresindeki tır, İstanbul-İzmir Otoyolu’ndaki Gemlik-1 Viyadüğü’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Savrularak yan yatan tır, metrelerce sürüklenerek bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayarak 60 metrelik yükseklikten dere yatağına düşen tır, demir yığınına döndü.

Sürücü araçta sıkıştı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, tırın direksiyon kabininde sıkışan şoförü Alişan Eryılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, Eryılmaz’ın cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Cansız bedeni çıkarıldı

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasından sonra çıkarılan Eryılmaz’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu‘na çok sayıda kumaş rulosu savrulurken, tırdaki kumaşların büyük bir bölümü de dere yatağına döküldü.

Polisin olay yerindeki incelemesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.