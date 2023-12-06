Bursa'da hareketli anlar yaşandı.
Yıldırım ilçesinde cadde üzerinde bulunan kuyumcuya hırsız dadandı.
Dükkanın önünde motosikleti ile duran Emre V., yüzünde kar maskesi ve elinde silahla gündüz vakti içeriye daldı.
9 bileziği alıp kaçtı
Kuyumcuda daha önceden gözüne kestirdiği Adana burması bileziklerin olduğu tarafa yönelen Emre V., 9 adet bileziği alarak tekrar motosikletine binip, hızla olay yerinden kaçtı.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis Emre V.’nin yakalanması için güvenlik kameralarını inceledi.
24 saat dolmadan yakayı ele verdi
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Bürosu ekipleri, titiz bir soruşturma gerçekleştirip zanlıyı 24 saat geçmeden kıskıvrak yakaladı.
Güvenlik kamerasını detaylı şekilde inceleyip, şehir kameralarından takip yapan, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polisler şüpheli Emre V.’nin en son Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde görüldüğünü belirledi.
Ormanlık alanda nefes kesen operasyon
Çember daraltılıp tüm ekipler bölgeye yoğunlaştırıldı.
Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan Emre V. ormanlık alanda nefes kesen operasyonla gözaltına alınıp sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Şüpheli Emre V.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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