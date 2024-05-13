Bursa'da kuzeninin vurduğu Miraç toprağa verildi Şakalaştığı kuzeninin elindeki tüfeğin patlaması sonucu kaza kurşunuyla hayatını kaybeden 9 yaşındaki Miraç Güvenir, son yolculuğuna uğurlandı.

İHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaza kurşununa kurban giden 9 yaşındaki Miraç, son yolculuğuna uğurlandı.

Miraç'ın cenaze namazı, öğle namazından sonra Orhangazi Hürriyet Camii’nde kılındı.

Ailesi dışında da çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazından sonra Miraç'ın cenazesi, merkez mezarlıkta toprağa verildi.

Acılı aile gözyaşına boğuldu

2 çocuk babası Müstecep Güvenir ve anne Esma Güvenir, cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çekti.

Miraç’ın tabutuna sarılan anne ve babası gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze uğurlanırken anne Güvenir’in evladını anarak ettiği feryatları ise yürek parçaladı.

Kuzeni ifade verdi

Olay sonrasında jandarma tarafından koruma altına alınan 9 yaşındaki C.Ç.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından cezai ehliyeti olmaması ve olayın kazaen olması sebebiyle serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)