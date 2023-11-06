Haberler



3. Sayfa



Bursa'da lodos hayatı felç etti: Arabalar hasar gördü

Bursa'da lodos hayatı felç etti: Arabalar hasar gördü Kentte etkili olan şiddetli lodos, sabaha karşı bir ağacı ve elektrik direğini araçların üzerine devirdi. Devrilen ağaç ve elektrik direği araçlarda maddi hasar meydana getirdi. Can kaybı ve yaralanma ise olmadı.