Sonbahar mevsiminin etkileri sürüyor.
Bursa da mevsim etkilerinden nasibini aldı.
Dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesinde lodos etkili olmaya başladı.
Ağaç ve elektrik direği devrildi
Sabah saatlerinde ise ortaya çıkan manzara bölge halkını korkuttu. Cadde üzerinde bir ağaç ve elektrik direği araçların üzerine devrildi.
Gürültü sesini duyanlar, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, çevrede güvenlik önlemlerini aldı.
Can kaybı ve yaralanma olmadı
Öğrencilerin yoğun kullandığı yolda gerçekleşen olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Valilikten uyarı
Diğer yandan Bursa Valiliği, vatandaşları tedbirli olmaları için uyarmıştı. Yapılan uyarıda, "5 Kasım 2023 (Pazar) günü akşam saatlerinden başlayarak pazartesi günü sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgarın, 50-70 kilometre şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verilmişti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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