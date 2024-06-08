Bursa'da lunapark kazasında şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı 8 kişinin yaralandığı lunapark kazasında gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme verdikleri ifadede kazanın rüzgar nedeniyle olduğunu söyleyerek kendilerini savundular.

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DHA

Bursa'da lunapark davasında şüpheliler hakim karşısına çıktı.

2023 Nisan'da Reşat Oyal Kültürparkı'ndaki lunaparkta kademe kademe yükselen hızı en üst seviyeye çıkan salıncakların zincirleri birbirine dolandı.

8 kişi yaralandı

Can pazarının yaşandığı olayda, görevlinin acil butonuna basıp durdurduğu salıncaklarda 8 kişi hafif yaralandı.

2 kişi gözaltına alındı

Cep telefonuyla görüntülenen olay sonrası polis, işletmenin genel müdürü Salih T. ve salıncağın makinistliğini yapan Koray K.'yi gözaltına aldı.

Adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturması sonrası haklarında, 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların yargılanmasına başlandı.

"Salıncağın aniden durdurulması sonucu zincirler birbirine dolandı"

Duruşmada savunmasını yapan Salih T., kaza anında lunaparkta olmadığını söyleyerek, "Bu salıncak sekolindir. Bakımları ise Türkiye Makina Mühendisleri Odası tarafından sürekli ve düzenli olarak yapılmaktaydı. O gün salıncakları Koray K. çalıştırıyordu. Kaza ise salıncakların, çevresinde bulunan ağaçların dalına çarpması sonucu, telaşa kapılan görevli arkadaşımın, salıncağı aniden durdurması sonucu zincirlerinin birbirine dolanmasıyla meydana geldi." diye konuştu.

"Salıncakların hızı artmaya başlayınca rüzgar çıktı"

Tutuksuz sanık Koray K. ise savunmasında, "Salıncakları çalıştırdığım dakikada olumsuz hava koşulu yoktu. Ne zaman ki salıncakların hızı artmaya başladı, o sırada rüzgar çıktı. Salıncaklar çevrede bulunan ağaçların dalına çarpınca tehlike oluşturdu. Ben de durdurmak için acil butonuna bastım. Daha sonra yaralılara ilk müdahaleyi kendim yaptım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum." dedi.

"Salıncaklar havadayken rüzgar esmedi"

Duruşmaya müşteki olarak katılan C.K., "O salıncakta ben ve eşim de vardı. Sanık Koray K.'nin söylediği gibi salıncaklar havadayken rüzgar esmedi. Ayrıca, emniyet kemerimizi de o bağlamadı. Bu görevi başka bir kişi yaptı. Bir ara salıncaklar ağaçların dalına çarptı. Zincirler birbirine dolanınca panik yaşandı. Söylendiği acil müdahalede de bulunulmadı. Sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu.

"Can kaybının olmaması mucize"

Duruşmaya, mağdurların avukatı olarak katılan Cem Atlı ise "Kazanın olduğu sırada, makineyi kullanan görevlinin özen ve dikkat göstermediğini düşünüyoruz. Salıncaklar, 3-4 tur döndükten sonra ağaçların dallarına çarptıktan sonra durmuştur. Bu olayda, her iki sanığın da kusurlu olduğunu düşünüyoruz. Can kaybının olmaması mucize." dedi.

Mahkeme hakimi, eksik evrakın giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)