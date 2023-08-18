Bursa'da madde bağımlısı genç evini ateşe verdi Sinir krizi geçiren kişi yaşadığı evi ateşe vermesiyle üst katta mahsur kalan 15 yaşındaki kuzeni ve yengesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Polis kaçmak üzere olan şüpheliyi olay yerinde kıskıvrak yakaladı.

İHA Bursa'nın Nilüfer ilçesinde saat 16.00 sıralarında Hoşgör sokak üzerinde 2 katlı bir binanın 1. katında oturan 29 yaşındaki Tarkan B. dehşet saçtı. Genç adam kullandığı maddenin etkisiyle evini ateşe verdi. Hızla büyüyen alevler daireyi sararken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Şüpheli yakalandı İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, Nilüfer Polis Merkez’ine bağlı ekipler ise kaçmak isteyen 29 yaşındaki şüpheliyi olay yerinde yakalamayı başardı. 2 kişi dumandan etkilendi Üst katta mahsur kalan yengesi Sevinç B. ve 15 yaşındaki kuzeni Cemre B., itfaiye ekiplerince evden çıkarılıp sağlık ekiplerine sevk edildi. Dumandan etkilenen anne ve kızı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar sürüyor Karakola götürülen şüphelinin ifadesi alınırken, polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.