Bursa'da maganda kurşunu 12 yaşındaki çocuğu düğünde buldu

Vatandaşların canlarını hiçe sayan magandalar uslanmıyor...
Şehir magandalarının gövde gösterisi yapmak üzere hava sıktığı maganda kurşunları, insanların hayatını riske atıyor.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde saat 23.30 sıralarında Karaca Mahallesi’nde yeni bir olay yaşandı.
Maganda kurşunu beline isabet etti
Karaca Mahallesi İlkokulu’nun önünde yapılan sokak düğününde havaya ateş açan Mustafa Ç.’nin belinye koymak istediği tabanca ateş aldı.
Mermi, bu sırada Mustafa Ç.’nin arkasında dedesiyle birlikte eğlenceyi izleyen Emre Akman’ın beline isabet etti.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Akman, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavisi süren Akman’ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Şüpheli yakalandı
Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Ç., işlemlerinin ardından Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Adliyesine sevk edildi.