Bursa'da mahalleyi havaya uçurmaya çalışan kadına takipsizlik kararı

Daha önce doğal gaz saatini parçalayarak mahalleyi havaya uçurmaya çalışan ve komşularına saldıran Aygül Y. hakkında 8 komşunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde yaşayan Akgül Y., geçen yıl, komşularıyla tartıştıktan sonra evinin önündeki doğal gaz saatini baltayla parçaladı.

Polis tarafından gözaltına alınan Akgül Y., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Ancak Akgül Y. ile mahalle sakinleri arasındaki kavgalar bitmedi.

İddiaya göre Akgül Y., farklı zamanlarda tehdit ettiği komşularına, saldırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Güvenlik kameralarına yansıyan saldırıların sonuncusu ise Akgül Y.’nin köpeğini gezdirmek için sokağa çıktığı sırada yaşandı. Bunun üzerine 8 komşu, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na Akgül Y. hakkında ‘huzur ve sükunu bozma ile tehdit ve hakaret’ suçlarından şikayetçi oldu.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Savcılık soruşturma sonunda dava açılmasına yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi

































