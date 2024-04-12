Bursa'da makas atan araç kaza yaptı: 4 yaralı Bursa'da makas atarak ilerleyen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikametteki başka bir otomobile çarparak metrelerce savrulurken, kazada 4 kişi yaralandı.

DHA

Saat 04.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi istikametinden Ulubatlı Hasan Bulvarı yönüne makas atarak ilerleyen henüz ismi belirlenemeyen sürücü idaresindeki 16 AVP 377 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Ahmet H. yönetimindeki 16 BDF 944 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan araç önce kaldırıma, sonra da merdivenlere çarptı

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak kaldırım ve bariyerlere çarpan otomobil, daha sonra Merinos İstasyonu’nun yaya alt geçidi merdivenlerine çarparak durdu. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu iyi

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve aracın çekici ile aldırılarak yol temizleme çalışması yapılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)