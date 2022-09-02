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    Bursa'da makas atan otomobil, 2 araca çarpıp takla attı

    Yüksek hızla makas atan sürücünün otomobili 2 araca çarpıp takla atarken, araçta sıkışan bir kişi ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
    • 02.09.2022 - 07:35
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    Bursa'da makas atan otomobil, 2 araca çarpıp takla attı

    Bursa Merkez Osmangazi ilçesi, Fevzi Çakmak Caddesinde, seyir halindeki Sami Pastalcı yönetimindeki 16 ADS 108 plakalı otomobil ile Fahrettin Selvi kontrolündeki 16 SLV 88 plakalı otomobilin arasından makas atarak geçmeye çalışan, kimliği henüz bilinmeyen 16 ARP 186 plakalı otomobil çarpıştı.

    Masak atmaya çalışırken çarptı, takla attı

    Çarpışmanın etkisiyle makas atmaya çalışan otomobil refüjdeki demir korkuluklara vurarak yola devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Bursa da makas atan otomobil, 2 araca çarpıp takla attı #1

    Araçta sıkışan 2 kişi güçlükle kurtarıldı

    Araçta sıkışan Ahmet Kaydı ve Emincan Kekik, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat çalışması neticesi bulundukları araçtan çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Bursa da makas atan otomobil, 2 araca çarpıp takla attı #2

    Sürücü olay yerinden kaçtı

    Ahmet Kaydı’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

    Ekipler kaza ile ilgili çalışma yaparken, makas atan aracın içindeki alkol şişeleri ise kameralara yansıdı.

    Bursa da makas atan otomobil, 2 araca çarpıp takla attı #3

    Bursa da makas atan otomobil, 2 araca çarpıp takla attı #4

    Bursa da makas atan otomobil, 2 araca çarpıp takla attı #5


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