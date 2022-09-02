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Bursa'da makas atan otomobil, 2 araca çarpıp takla attı

Bursa'da makas atan otomobil, 2 araca çarpıp takla attı

Yüksek hızla makas atan sürücünün otomobili 2 araca çarpıp takla atarken, araçta sıkışan bir kişi ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.