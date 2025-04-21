DHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde kaza meydana geldi.
Makas atarak ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yöne giden hafif ticari araç ile bir otomobile çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobillerdeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan otomobil sürücüsünün makas attığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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