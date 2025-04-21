DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde kaza meydana geldi.

Makas atarak ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yöne giden hafif ticari araç ile bir otomobile çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobillerdeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsünün makas attığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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İrem Yılmaz
Editor