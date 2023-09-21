Bursa'da market çalışanı müşteriyi taciz etti! Etek altı görüntüsünü çektiği anlar kaydedildi Bir marketin şubesinde çalışan 23 yaşındaki genç, müşteri olarak gelen 48 yaşındaki kadının etek altı görüntüsünü çektiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Bursa'nın Yıldırım ilçesinde salı günü, Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde bir taciz olayı yaşandı. Bir marketin şubesine müşteri olarak gelen Y.G., alışveriş yapmak için reyonlara yöneldi. Y.G.'nin alışveriş yaptığı sırada market çalışanı R.S., elindeki cep telefonuyla kadının etek altı görüntüsünü çekmeye çalıştı. Market çalışanı gözaltına alındı R.S.'yi fark eden Y.G.'nin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, market çalışanı R.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S., bugün adliyeye sevk edildi. O anlar kaydedildi Öte yandan taciz, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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