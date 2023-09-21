DHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde salı günü, Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde bir taciz olayı yaşandı.
Bir marketin şubesine müşteri olarak gelen Y.G., alışveriş yapmak için reyonlara yöneldi.
Y.G.'nin alışveriş yaptığı sırada market çalışanı R.S., elindeki cep telefonuyla kadının etek altı görüntüsünü çekmeye çalıştı.
Market çalışanı gözaltına alındı
R.S.'yi fark eden Y.G.'nin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Kamera görüntülerini inceleyen polis, market çalışanı R.S.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S., bugün adliyeye sevk edildi.
O anlar kaydedildi
Öte yandan taciz, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)