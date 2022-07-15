Mehter takımının marş söyleyerek ilerlediği sırada kavga eden 2 kişi, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı İncirli Caddesi’nde sıra dışı bir kavga yaşandı.

Mehteran takımının caddeden geçtiği sırada, 2 kişinin kavga ettiği görüldü.

İHA’nın haberine göre; mehter takımı marş çalarak ilerlerken taraflar birbirilerine tekme tokat saldırdı.

Olay anları kamerada

Çevredeki vatandaşlar, araya girip kavgayı sonlandırmaya çalıştı.

Yaşanan anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bursa'da mehter eşliğinde kavga kamerada

