Bursa'da merdiven altı köpek üretimi! 3 cnis köpek sokağa terk edildi: Bu kirli ticarete alet olmayın Yavru almak için merdiven altı üretimde kullanılan, 'Cocker', 'Yorkshire terrier' ve 'Terrier' cinsi 3 köpek, sokağa terk edildi.

DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sokak hayvanları için mama bırakan hayvanseverler, kötü durumda 3 köpek buldu.

Hayvanseverler, Cocker, Yorkshire terrier ve Terrier cinsi köpeklerin nefes almakta ve hareket etmekte zorladıklarını fark etti.

Kırsala giden ekipler, 3 köpeği alıp barınağa getirerek tedaviye aldı.

Köpeklerin 'merdiven altı üretim' diye bilinen kaçak üretim için kullanıldıkları belirlendi.

"Kısır değiller, sağlık sorunları var"

Köpeklerin tedavilerine başladıklarını belirten ekipler şöyle dedi:

Kırsalda bir besleme bölgesinde hayvansever insanlar tarafından bulundu. Sonrasında bize haber verdiler. Biz de seve seve kucak açtık dostlarımıza. Büyük ihtimalle üretim mağduru dostlarımız.



Zamanında doğurtulmuş, artık verim alamayınca kırsala salmışlar. Durumları çok kötü. Kısır değiller, sağlık sorunları var ama biz dernek olarak kendi bünyemiz altına aldık. Elimizden geldiğince tedavilerini yaptırıp sahiplendirmek istiyoruz.

"Bu kirli ticarete alet olmayın"

Hayvanların uzun zaman kırsalda kaldıkları için bakımsız ve zayıf düştüğünü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Dostlarımızın uzun zamandır kırsalda kaldıkları belli. Besinsiz kalmışlar, zayıflamışlar, susuz kalmışlar. Bitkin vaziyetteydiler. Özellikle terk edilmek onlara çok acı veriyor. Biraz insanlara karşı tepkililer maalesef.



Alıştıkları ev ortamından uzakta, bilmedikleri bir ortamda yaşamak zorunda bırakılmışlar. Çok ürkekler, çok korkaklar, güven sorunları var. İnşallah bunları da zamanla ortadan kaldıracağız. Güzel birer aileleri olması için çabalayacağız. Bu konuda vatandaşlara çağrım, lütfen satın almayın, yuva olun.



Bu kirli ticarete alet olmayın. Barınaklarda, derneklerde yuva bekleyen çok güzel dostlarımız var. Onlara birer şans verin. Eğer satın alırsak merdiven altı üretimleri desteklemiş oluruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)