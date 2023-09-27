Bursa'da merdiven altı peynir üretimi! İş yeri mühürlendi Kentte vatandaşların sağlığı gözetilerek yapılan denetimlerin ardından gelen ihbar noktasına giden ekipler, hijyen koşullarına uymayan peynir ve süt ürünleri imal eden iş yerini mühürledi.

İHA

Yurt genelinde ekipler, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarla onlarca merdiven altı imalathanenin önüne geçildi.

Bu kez çalışmanın adresi Bursa oldu.

Bursa’da merdiven altı peynir ve süt ürünleri imal eden iş yerine baskın yapan ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Ekipler, yabancı uyruklu bir kişi tarafından ruhsatsız işletilen süt ve süt ürünleri imalathanesine ihbar üzerine baskın yaptı.

Hijyenik olmayan ürünler tespit edildi

Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Çıkmazı sokak üzerinde bulunan süt ve süt ürünleri üreten iş yerine Tarım İl Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde hijyenik olmayan ürünler dikkat çekti.

İş yeri mühürlendi

İş yerinin kurallara uymadığı tespit edilirken, ruhsatsız işletmeye ceza yağdı.

İş yerindeki sağlıksız ürünlere el konulurken, ruhsatı bulunmayan işyeri mühürlendi. İş yeri sahibine de cezai işlem uygulandı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)