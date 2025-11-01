Bursa'da metro istasyonunda çıkan kavgada ortalık karıştı

- Bursa Yıldırım'da bir metro istasyonunda güvenlik görevlisi ile genç arasında kavga çıktı.
- Kavga sırasında dubalar ve yumruklar havada uçuştu, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- Güvenlik görevlisine karşılık veren genç, kaçarken yere düştü.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dehşet dolu anlar...
Hacivat metro istasyonunda rahatsızlık verdiği öne sürülen genç ile kendisini uyarmaya gelen güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN JOPLU MÜDAHALE
Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası güvenlik görevlisine engel olmaya çalışan şahıs joplu müdahaleye maruz kaldı.
Güvenlik görevlisinin, kendisine vurmasıyla şüpheli yumruk atarak karşılık verdi.
O ANLAR KAMERADA
Vatandaşlar tarafları güçlükle ayırırken, genç güvenlik görevlisinden kaçarken yere düştü.
İlginç anlar bölgedeki bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.