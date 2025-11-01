Abone ol: Google News

Bursa'da metro istasyonunda çıkan kavgada ortalık karıştı

Yıldırım ilçesinde bir metro istasyonunda güvenlik görevlisi ile bir şüpheli arasında çıkan kavgada dubalar, yumruklar havada uçuşurken yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 11:15
  • Bursa Yıldırım'da bir metro istasyonunda güvenlik görevlisi ile genç arasında kavga çıktı.
  • Kavga sırasında dubalar ve yumruklar havada uçuştu, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Güvenlik görevlisine karşılık veren genç, kaçarken yere düştü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dehşet dolu anlar...

Hacivat metro istasyonunda rahatsızlık verdiği öne sürülen genç ile kendisini uyarmaya gelen güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN JOPLU MÜDAHALE

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası güvenlik görevlisine engel olmaya çalışan şahıs joplu müdahaleye maruz kaldı.

Güvenlik görevlisinin, kendisine vurmasıyla şüpheli yumruk atarak karşılık verdi.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşlar tarafları güçlükle ayırırken, genç güvenlik görevlisinden kaçarken yere düştü.

İlginç anlar bölgedeki bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

