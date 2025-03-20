Bursa'da metroda yolcuya hareket

DHA

Bursa Kestel-Üniversite hattında sefer yapan BursaRay’da ilginç bir olay meydana geldi.

Erkek bir yolcu, yaşlı bir yolcuyla tartışıp hakaret etti.

Diğer yolcuların tepki gösterdiği, erkek yolcu, metro Şehreküstü İstasyonu’na geldiğinde tekme tokat dövülüp dışarı atıldı.

O anlar, istasyonda bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TEKMELENDİ

Görüntülerde, metronun içinde darbedilen yolcunun, vagonun kapıları açıldığında, diğer yolcular tarafından tekmelenerek dışarı atıldığı, elindeki poşetlerin de yere düştüğü görüldü.